الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوريطة: مشاورات "6+6" حققت توافقات مهمة نحو تنظيم الانتخابات الليبية

وزير الخارجية المغربي
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، أن المشاورات التي تستضيفها بلاده، الخاصة بـ "لجنة 6+6" الليبية المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، حققت توافقات مهمة نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا.

وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء مشاورات "لجنة 6+6" المشكلة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إنه سيتم التوقيع الرسمي على الاتفاق الخاص بتنظيم الانتخابات في ليبيا، وتبني القوانين من قبل رئيسي مجلسي النواب والدولة في الأيام المقبلة.

وشدد بوريطة على أن "الحل يجب أن يكون ليبيا، والقواعد يجب أن يضعها الليبيون وفق تصور ليبي".

كما شدد على أهمية دور الأمم المتحدة لمواكبة الحل الليبي والحفاظ على التوافقات.

وأضاف: "نتطلع إلى المضي قدما نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في ليبيا".

وتابع رئيس الدبلوماسية المغربية: أن اتفاق "لجنة 6+6" ينبغي أن تواكبه إرادة سياسية حقيقية من كل الأطراف.

وزيرا الخارجية المغربي مشاورات بوزنيقة لجنة 6 6 الانتخابات الليبية تحقيق توافقات مهمة

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