الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مختار نوح يكشف لـ"الشاهد" سر "رسالة الإعتذار" لحسن البنا

مختار نوح
مختار نوح

قال مختار نوح، المفكر والباحث القانوني، إن تنظيم جماعة الإخوان كان يعيش عمره كله على إنكار المسائل المشينة. 

وأضاف مختار نوح، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن هناك رسالة نشرها حسن البنا، ويهمني إذا كانت موجودة عند أحد أن يقرأها أو ينشرها، وتسمى برسالة الاعتذار، لافتا إلى أن الإخوان يخفونها ولذلك فهي رسالة مجهولة تماما. 

وأوضح أن هذه الرسالة كانت عبارة عن اعتذار حسن البنا للشعب المصري عن جرائم، واتهم فيها الشباب بأنه متسرع، منها حرق حارة اليهود، أحداث سينما سفينكس، اغتيال النقراشي، لافتا إلى أن اعتذار حسن البنا كان منطلق من أرضية تكتيكية ولم يكن من منطلق المبدأ، معقبا: "حسن البنا لو اتزنق بيتكلم بلغة حلوة".

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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