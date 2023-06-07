بريطانيا تعفى مواطنى الخليج والأردن من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

أعلنت الحكومة البريطانية أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن سيتمكنون من دخول بريطانيا مقابل رسوم قدرها 10 جنيهات إسترلينية بموجب مخطط سفر إلكتروني جديد مبسط.

ووفق بيان للحكومة نشر على موقعها الإلكتروني، فإن مواطنى السعودية والإمارات وقطر وعُمان والكويت والبحرين والأردن، سيتمكنون من دخول المملكة المتحدة مقابل رسوم قدرها 10 جنيهات إسترلينية فقط (12.4 دولار أمريكي) بموجب مخطط سفر إلكتروني جديد مبسط.

وأكد البيان أن "التغييرات ستزيل متطلبات التأشيرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن الذين يرغبون في زيارة المملكة المتحدة".

ومن المقرر إطلاق الخطة للمواطنين القطريين في أكتوبر 2023، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في فبراير 2024، بما يجعل الشروط الخاصة بهم تتماشى مع الآخرين وخاصة حاملي جوازات السفر الأمريكية والأسترالية، ومن خلال دفع الرسوم سيسمح لهم بدخول بريطانيا عدة مرات على مدى عامين دون تكاليف إضافية.

وقال وزير الهجرة روبرت جينريك: "إن الزائرين من دول الخليج والأردن يقدمون مساهمة كبيرة في صناعة السياحة في المملكة المتحدة، وستجعل الخطة الجديدة من الأسهل والأرخص لهم السفر إلى المملكة المتحدة".

ومن جانبه، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا اللورد أحمد: "يسعدني أن يكون شركاؤنا عبر الخليج والأردن أول من يستفيد من نظام تصاريح السفر الإلكتروني الجديد في المملكة المتحدة، هذا المخطط دليل إضافي على الشراكة القوية بين المملكة المتحدة ودول المنطقة".

وأضاف: "أنه من خلال خفض التكاليف ومتطلبات التأشيرة، ستضمن الخطة للزوار من دول الخليج والأردن الاستمتاع بالسفر بسهولة إلى المملكة المتحدة، ما يعزز الروابط التجارية والسياحية".

وأشار البيان إلى أن الزائرين الخليجيين يعتبرون قيمة عالية لاقتصاد المملكة المتحدة، إذ أنفق أكثر من 790 ألف زائر خليجي ملياري جنيه إسترليني خلال إقامتهم في المملكة المتحدة العام الماضي.