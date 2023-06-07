مختار نوح لـ"الشاهد": كان يوجد مخطط من خلال اعتصام رابعة بأن يكون هناك مد شيوعى

قال مختار نوح، المفكر والباحث القانوني، إنه كان يوجد مخطط من خلال اعتصام رابعة بأن يكون هناك مد شيوعي يتم أيضاً والكثير من الخطوات، التي تتم واحدة تلو الأخرى، لافتاً إلى أن 30 يونيو لم تنشر شيئًا عن هذه الخطة، وهو أن اعتصام رابعة كان مخطط أجنبي لتكوين نظام موازي جديد.

وأضاف مختار نوح خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية “extra news”، أن المخطط الأجنبي كان هدفه الوصول لهذه النتيجة، وهو ما جعل هناك إصرار بأن يتم الفض، حيث كان الفض لمصلحة الدولة العليا، لافتاً إلى أن البرهان في السودان يعتبر في منتهى الذكاء، لأنه رفض أن يجلس مع متمرد، وإذا استمر السودان بنفس المنهج الذكي في التعامل، ربما تخرج من هذه التجربة أقوى.

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.