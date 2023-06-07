سلوى بكر تناقش "كلب المعمل" في مكتبة "البلد" الإثنين

يحل الروائي الدكتور إبراهيم البجلاتي، ضيفا على مكتبة “البلد”، لمناقشة وتوقيع أحدث مؤلفاته الروائية، والصادرة عن دار المحروسة للنشر بعنوان “كلب المعمل”.

ويناقش الرواية الكاتبة الروائية الكبيرة سلوى بكر، والكاتب الدكتور محمد عبد الدايم، وذلك في الأمسية الثقافية التي تنظمها مكتبة “البلد” بميدان التحرير، في السابعة من مساء الإثنين 12 يونيو.

ومن أجواء رواية “كلب المعمل” نقرأ: اعتقدت أنها ستمطر؛ فأخذت تاكسي إلى البيت. نزلت في منتصف شارع قناة السويس تقريبًا، وانحرفت يمينًا باتجاه شارع الأشراف. بدا الشارع شبه خالٍ من المارة وإن لم يَخلُ من عربات اليد المرصوصة على الجانبين وقد رُصَّت عليها أكوام من البرتقال والخيار والطماطم.

انحرفت يسارًا باتجاه شارع الإمام الليثي، وبعد خطوات قليلة وعند التقاء الإمام الليثي بـشارع “قاعود” لم أستغرب خلوَّهما من الناس، لكنني لاحظت -للمرة الأولى- أن دكان الجزارة الذي يقع على الناصية لا تحيطه الكلاب. أين ذهب الناس؟ وأين ذهبت الكلاب؟ الكلاب التي كانت تهرول ذليلةً خلف عربة الكارو المحمَّلة بالذبائح نصف المكشوفة قادمة من السلخانة، فيواصل بعضها الجري وراء العربة المتهالكة، بعد أن تُسلَّم للجزَّار حصته من اللحم، ويبقى بعضها الآخر رابضًا حول الدكان، ولا يغادر حتى بعد أن يحصل على نصيبه من الدهن العالق بالعظام.

الكاتب إبراهيم البجلاتي، طبيب بشري، وكاتب روائي وشاعر، صدر له العديد من الأعمال الأدبية الإبداعية، نذكر من بينها: رواية “سيندروم” والصادرة عام 2009، رواية “كلب المعمل” بالإضافة إلي أعماله الشعرية ومنها: "تدريب علي المنظر الطبيعي" 2003، “البحر الصغير” 2004، “أنا في عزلته” 2014، “حكاية مطولة عن تمساح نائم” 2017، “وماذا يفعل الرومانسيون غير ذلك؟” 2018، وديوان “شاي وبرتقال وأجنحة خضراء” والصادر عام 2020.