الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مختار نوح لـ"الشاهد": اعتصام رابعة مشهد يكتمل به قصة خيانة الإخوان

مختار نوح
مختار نوح

قال مختار نوح، المفكر والباحث القانوني،  إن الإخوان قاموا بعقد جلسة للبرلمان داخل اعتصام رابعة، على الرغم من أنهم لن يشرعوا أي قوانين، كما أنهم لا يمتلكون قوة تنفيذية، كما أنه عندما كان يتحدث عصام العريان يقال له: “الوقت يا دكتور عصام”، لكن لماذا عاش الإخوان هذه الحقيقة على الرغم من أنها لم تكن حقيقة، معقبا: "وقت إيه اللي بتتكلم عليه، ما أنت قاعد 30 أو 40 يوما، وستتكلم براحتك، إنما هو استحداث موازي حتى يتدخل المجتمع الدولي".

وأضاف مختار نوح خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن القانون الدولي يمنع المجتمع الدولي من التدخل إلا حينما يتواجد أكثر من نظام بداخل دولة واحدة، لافتاً إلى أن اعتصام رابعة كانت تكتمل به قصة خيانة الجماعة. 

وأشار إلى أن القليل فقط  من إخوان رابعة من كانوا يعلمون بهدف اعتصام رابعة، وكان الباقي كله يعاني من الخيانة، لأن الباقي كله كان موجود على "الله أكبر، على الذبح، والجهاد، ومن كان لا يؤمن مرسي" وهي سياسة القطيع الذي يتم خداعه ويتم التلاعب به.

 

عن برنامج “الشاهد” 

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

الأكثر قراءة

حقيقة فيديو تكرار السرقات بسبب انقطاع الكهرباء فى كفر شكر

مختار نوح لـ "الشاهد": مرسى لم يكن ينفع رئيسًا أو حتى عضو برلمان

مختار نوح لـ "الشاهد": خيرت الشاطر كان يستخدم طريقة نشر الرهبة فى الأفكار

ملك ماليزيا: نأمل فى استمرار العلاقة الوثيقة مع السعودية فى خدمة الحجاج

"شباب دمياط" تنظم فعاليات احتفالية باليوم العالمى للبيئة

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

الروائى الكويتى عبد الوهاب الحمادى يروى حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"