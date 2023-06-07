مختار نوح لـ"الشاهد": اعتصام رابعة مشهد يكتمل به قصة خيانة الإخوان

قال مختار نوح، المفكر والباحث القانوني، إن الإخوان قاموا بعقد جلسة للبرلمان داخل اعتصام رابعة، على الرغم من أنهم لن يشرعوا أي قوانين، كما أنهم لا يمتلكون قوة تنفيذية، كما أنه عندما كان يتحدث عصام العريان يقال له: “الوقت يا دكتور عصام”، لكن لماذا عاش الإخوان هذه الحقيقة على الرغم من أنها لم تكن حقيقة، معقبا: "وقت إيه اللي بتتكلم عليه، ما أنت قاعد 30 أو 40 يوما، وستتكلم براحتك، إنما هو استحداث موازي حتى يتدخل المجتمع الدولي".

وأضاف مختار نوح خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن القانون الدولي يمنع المجتمع الدولي من التدخل إلا حينما يتواجد أكثر من نظام بداخل دولة واحدة، لافتاً إلى أن اعتصام رابعة كانت تكتمل به قصة خيانة الجماعة.

وأشار إلى أن القليل فقط من إخوان رابعة من كانوا يعلمون بهدف اعتصام رابعة، وكان الباقي كله يعاني من الخيانة، لأن الباقي كله كان موجود على "الله أكبر، على الذبح، والجهاد، ومن كان لا يؤمن مرسي" وهي سياسة القطيع الذي يتم خداعه ويتم التلاعب به.

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.