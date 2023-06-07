الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الآثار" ترد على مزاعم هدم مئذنة التربة السلطانية بالسيدة عائشة

نيفين العارف
نيفين العارف

ردت نيفين العارف، المستشار الإعلامي لوزارة السياحة والآثار، على الأنباء المتداولة بخصوص هدم مئذنة التربة السلطانية الموجودة بجبانة القادرية بالسيدة عائشة.

وقالت "العارف"، في تصريحات ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنه لا صحة لما يتداول، مشددة على أنه لا توجد أي نية لهدم المئذنة، والسقالات الموجودة والمحيطة بالمئذنة كي تتم دراسة الحالة الأثرية للمئذنة.

وأشارت إلى أنه بناءً على ما ستخرج به الدراسة سيتم اتخاذ القرار بفك السقالات أو عمليات الترميم، مؤكدة أن وزارة السياحة والآثار لا تفكر في إزالة مئذنة التربة السلطانية.

الأكثر قراءة

مختار نوح لـ"الشاهد": الإخوان حاولوا الاعتداء على محمد بديع بالسجن

وزير الدفاع الروسى: أوكرانيا فشلت فى هجومها الموعود

باريس.. اعتقال 5 إيطاليين خلال التظاهرات ضد قانون التقاعد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 فى الأسواق المصرية

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

مختار نوح لـ "الشاهد": اقتحام رابعة كان عملاً عبقريًا.. والدم وشهداء رابعة سذاجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

الروائى الكويتى عبد الوهاب الحمادى يروى حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"