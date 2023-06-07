"الآثار" ترد على مزاعم هدم مئذنة التربة السلطانية بالسيدة عائشة

ردت نيفين العارف، المستشار الإعلامي لوزارة السياحة والآثار، على الأنباء المتداولة بخصوص هدم مئذنة التربة السلطانية الموجودة بجبانة القادرية بالسيدة عائشة.

وقالت "العارف"، في تصريحات ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنه لا صحة لما يتداول، مشددة على أنه لا توجد أي نية لهدم المئذنة، والسقالات الموجودة والمحيطة بالمئذنة كي تتم دراسة الحالة الأثرية للمئذنة.

وأشارت إلى أنه بناءً على ما ستخرج به الدراسة سيتم اتخاذ القرار بفك السقالات أو عمليات الترميم، مؤكدة أن وزارة السياحة والآثار لا تفكر في إزالة مئذنة التربة السلطانية.