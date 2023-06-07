الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحماية المدنية تخمد حريق التهم عددا من المحال التجارية فى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكنت قوات الحماية المدنية بمطروح، برئاسة العميد محمد باسم من إخماد حريق هائل التهم عددا من المحال التجارية بمنطقة شارع الإسكندرية بمدينة مرسي مطروح.

 

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور، أنه في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء نشب حريق في عددا من المحال التجارية بشارع الاسكندرية بمدينة مرسي مطروح وتم الدفع ب 2 سيارة اطفاء لاخماد الحريق .

 

وأكد علي تواجد سيارات الإسعاف أثناء اخماد الحريق تحسبا لحدوث أي تداعيات،  مشيرا الي أن يرجع سبب الحريق الي تسريب غاز أدي الي  اشتعال النيران وتم اخمادها ولا يوجد أي إصابات أو وفيات. 

 

حريق المحال التجارية بمطروح
حريق المحال التجارية بمطروح
حريق المحال التجارية بمطروح
حريق المحال التجارية بمطروح
حريق المحال التجارية بمطروح
حريق المحال التجارية بمطروح
حريق المحال التجارية بمطروح
حريق المحال التجارية بمطروح
حريق المحال التجارية بمطروح
حريق المحال التجارية بمطروح
حريق المحال التجارية بمطروح
حريق المحال التجارية بمطروح
إخماد حريق اخماد حريق هائل الحماية المدنية شارع الاسكندرية قوات الحماية المدنية مدينه مرسي مطروح

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