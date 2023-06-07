الحماية المدنية تخمد حريق التهم عددا من المحال التجارية فى مطروح

تمكنت قوات الحماية المدنية بمطروح، برئاسة العميد محمد باسم من إخماد حريق هائل التهم عددا من المحال التجارية بمنطقة شارع الإسكندرية بمدينة مرسي مطروح.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور، أنه في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء نشب حريق في عددا من المحال التجارية بشارع الاسكندرية بمدينة مرسي مطروح وتم الدفع ب 2 سيارة اطفاء لاخماد الحريق .

وأكد علي تواجد سيارات الإسعاف أثناء اخماد الحريق تحسبا لحدوث أي تداعيات، مشيرا الي أن يرجع سبب الحريق الي تسريب غاز أدي الي اشتعال النيران وتم اخمادها ولا يوجد أي إصابات أو وفيات.

حريق المحال التجارية بمطروح

حريق المحال التجارية بمطروح

حريق المحال التجارية بمطروح

حريق المحال التجارية بمطروح

حريق المحال التجارية بمطروح