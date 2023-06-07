مختار نوح لـ "الشاهد": اعتصام رابعة أغبى عمل قام به الإخوان فى حياتهم

قال مختار نوح، المفكر والباحث القانوني، قولت لأحد شباب الإخوان في رابعة، بأن اعتصام رابعة كان أغبى عمل قام به الإخوان في حياتهم.

وأضاف مختار نوح خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن نتيجة هذا العمل لم تكن بيد جماعة الإخوان، وإنما كانت في يد أحد آخر وعدكم بها، وعليك أن تترك الأشياء التي يوعد بها إنسان لأنها تتغير في لحظة.

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.