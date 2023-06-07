مختار نوح لـ "الشاهد": مشهد 3 يوليو دل على البداية الذكية المدروسة.. والسيسى رجل ديمقراطى جدًا

قال مختار نوح، المفكر والباحث القانوني، إن مشهد 3 يوليو كان ذكي ومتخضر له، حيث دل هذا المشهد على البداية المدروسة والبداية التجميعية والبداية الذكية، وكانت نصيحتي لبعض الناس أن تنضم إلى هذا المشهد.

وأضاف مختار نوح، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية “extra news”، أن أي مشهد تم بعد 30 يونيو، يؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يميل إلى المشورى، حيث أنه يعتبر رجل ديموقراطي جدًا، وكل المشروعات التي نفذها لا يمكن لعقلية بشرية واحدة أن تستوعبها كلها، لأنها عبارة عن زراعة وصناعة ورمل أسود، وقطار كهربائي، فلابد أن تكون عقلية تميل إلى التشاور.

وتابع: "من بعد 30 يونيو، أعتقد أن كل موقف تجميعي كان يميل إلى التشاور، بما فيها موقف تعيين رئيس المحكمة الدستورية ، حتى بو لم يكن عدلي منصور، لكن عدلي منصور في ذاته موقف تشاوري ، واختيار موفق فوق العادة".

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.