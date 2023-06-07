الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مختار نوح لـ "الشاهد": طارق الزمر فُتن بالكثرة.. وهشام عشماوي أصابه غرور "التمكين"

مختار نوح
مختار نوح

قال مختار نوح، المفكر والباحث القانوني،  إن  مشهد منصة رابعة قبل 30 يونيه، يونيه، ووقوف طارق الزمر، وصفوت حجازي وآخرون يهددون الشعب المصري، وقول طارق الزمر :"يهددوننا بـ 30 يونيو" ونحن سنسحقهم جميعًا"، هي سمات نفسية في الذين يكتسون بثوب ما يسمى بالعمل الإسلامي، وهي سمات نفسية يشترك جميعهم فيها، حيث تجد أن داعش  بدأت بهذا الشكل من خلال غرور الأفراد، كما أن هشام عشماوي بدأ بهذا الشكل أيضًا، حيث يمكن وصف هشام عشماوي بـ "نشوة الموقف"، و4 أو 5 أو 6 حوله، ويصفونه  بالقائد، ومن ثم فُتن واتجه ليكون تنظيمًا وأسماه بـ "المرابطون".

 

وأضاف مختار نوح خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه عند دراسة نفسية من يسمون أنفسهم  بالحركات الإسلامية،  ستجد أنه ليس لها أي علاقة بالإسلام  أبدًا، فمن أطلق على نفسه اسم حركات إسلامية فمن المهم جدًا أن تعرف بأنه من أول شكري مصطفى  وحتى هشام عشماوي أن النفسية واحدة، شكري مصطفى الذي كان يتخابر مع العقيد القذافي، ويأخذ منه مال ويأتي بفتوى، ويفتن بأنه يتخاطب مع الرؤساء، وبالتالي فإن أي إنسان في لحظة نشوة ما يسمونه بالتمكين،  تجد أنه يُصاب بغرور غير عادي، ونفس الأمر موجود في الإخوان .

 

وأشار إلى أن منصة رابعة التي نصبها الإخوان، والأعداد التي هتفت جعلتهم يصلون لنفس الحالة النفسية التي تجعلهم يتحدثون في أشياء لا يفهمونها ولا يشعرون بها، منها الكلام الذي قاله طارق الزمر، حيث أم طارق الزمر لم تكن المرة الأولى التي يفتن فيها بالكثرة، فقد فتن كثيراً وكثيرًا، وكان أهمها مقتل السادات، ولولا أن الله سبحانه وتعالى ساق المستشار عبدالغفار محمد ، مستشار رئيس المحكمة الذي رفع عن أعناقهم جميعًا حكم الإعدام، كانت مصر ستشهد مرحلة أخرى، إنما هو كان رفع الإعدام بسبب وجود التعذيب، وساوى هذه بتلك، وخفف من الأحكام، وجعل حكمه هو الحكم النهائي

 

عن برنامج “الشاهد”

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

 

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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