الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير هندى: مصر شريكًا طبيعيًا للهند وبوابة للمستثمرين الهنود

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

رصد تقرير هندي جوانب تطور العلاقات الثنائية بين مصر والهند في ضوء زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي المتوقعة إلى مصر خلال يونيو الحالي، وقال إن مصر شريكًا طبيعيًا للهند وبوابة للمستثمرين الهنود الباحثين عن فرص في غرب آسيا وأفريقيا بسبب موقعها الاستراتيجي و"صوت مؤثر" في العالم الإسلامي.

 

وقالت  WION الهندية، من المقرر أن يسافر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مصر في وقت لاحق من هذا الشهر ، في أول رحلة له إلى البلاد منذ توليه منصبه في عام 2014، وستكون رحلة القاهرة امتدادًا لجولة رئيس الوزراء مودي في الولايات المتحدة.

 

قالت الشبكة تأتي الزيارة في الوقت الذي تسعى فيه الهند ومصر إلى تعزيز العلاقات الثنائية ، مع التركيز بشكل خاص على التعاون الدفاعي والتعليم.


ونوهت الشبكة الهندية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي زار الهند في يناير من هذا العام ، حيث كان الضيف الرئيسي في احتفالات الهند بعيد الجمهورية، ويمكنويمكن اع اعتبار الزيارة القادمة لرئيس الوزراء مودي بمثابة لفتة متبادلة ، مما يزيد من تعميق العلاقة بين البلدين.

 

قالت التقرير ان التعليم هو مجال رئيسي من مجالات التركيز لكلا البلدين، حيث أعربت مصر عن رغبتها في إنشاء مركز هندي للتعليم العالي ، على غرار المعاهد الهندية للتكنولوجيا، نظرًا لاقتصادها الكبير وعدد سكانها الكبير ،

 

 يُنظر إلى مصر على أنها شريك طبيعي للهند، ويمكن أن يكون الموقع الاستراتيجي للبلاد مع اتفاقيات التجارة الحرة السارية بمثابة بوابة للمستثمرين الهنود الباحثين عن فرص في غرب آسيا وأفريقيا.

 

وتتمتع مصر والهند بتاريخ طويل من العلاقات الوثيقة والروابط التاريخية على مر العصور، والتي تطورت في عهد الرئيس السيسي إلى شراكة استراتيجية في جميع المجالات، ومستقبل واعد للبلدين في ظل تكامل قدراتهما، وقدرتهما على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة.

التعاون الدفاع الرئيس عبد الفتاح السيسي العالم الإسلامي العلاقات الثنائية العلاقات الثنائية بين مصر والهند الولايات المتحدة

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