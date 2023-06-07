ضبط المتهم بدهس طفلين بسيارته أمام مدينة الشروق

نجحت أجهزة الأمن في ضبط سائق بالقاهرة لاصطدامه بطفلين وإصابة أحدهما على طريق الإسماعيلية الصحراوي بمدينة الشروق.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام بعض الأهالى بملاحقة سائق سيارة "نقل" لقيامه بدهس طفلين حال عبورهما طريق ( القاهرة / الإسماعيلية) الصحراوى أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، والفرار هارباً.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تم تحديد السيارة وقائدها وأمكن ضبطه (أحد الأشخاص – يحمل رخصة قيادة منتهية)، أقر بارتكابه الواقعة وهروبة خشية مسألته قانونياً.

وبسؤال والد الطفلين قرر باصطدام قائد السيارة بطفلية حال عبورهما الطريق، مما نتج عنه إصابة أحدهما بإصابات متفرقة وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.