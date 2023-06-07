الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بدهس طفلين بسيارته أمام مدينة الشروق

المتهم
المتهم

نجحت أجهزة الأمن في  ضبط سائق بالقاهرة لاصطدامه بطفلين وإصابة أحدهما على طريق الإسماعيلية الصحراوي بمدينة الشروق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام بعض الأهالى بملاحقة سائق سيارة "نقل" لقيامه بدهس طفلين حال عبورهما طريق ( القاهرة / الإسماعيلية) الصحراوى أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، والفرار هارباً.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تم تحديد السيارة وقائدها وأمكن ضبطه (أحد الأشخاص – يحمل رخصة قيادة منتهية)، أقر بارتكابه الواقعة وهروبة خشية مسألته قانونياً.

 

وبسؤال والد الطفلين قرر باصطدام قائد السيارة بطفلية حال عبورهما الطريق، مما نتج عنه إصابة أحدهما بإصابات متفرقة وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأكثر قراءة

أهالى قرية فى أسوان يعثروا على جثة لشاب ملفوفة فى حصير

روسيا: استهداف سد كاخوفكا "جريمة حرب" وعلى الغرب تحمل المسؤولية

الرئيس السيسي يصل العاصمة الأنجولية فى مستهل جولة أفريقية تشمل زامبيا وموزمبيق

عبير صبرى بإطلالة كاجوال فى دبى

مختار نوح لـ"الشاهد": خيرت الشاطر أصدر قرارًا نهائيًا بأن 30 يونيه مجرد "زوبعة فنجان"

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

الروائى الكويتى عبد الوهاب الحمادى يروى حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"