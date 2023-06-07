4 أماكن مصرية ضمن أشهر وجهات للمغامرين الباحثين عن فرص العمل عن بُعد فى إفريقيا

وضع موقع "بيزنس انسايدر" الأمريكي، الأقصر والغردقة ودهب والقاهرة ضمن أشهر وجهات للمغامرين الباحثين عن فرص العمل عن بُعد في إفريقيا وأكثرها شعبية، وقال إنها تقدم تجارب ثقافية فريدة ومساحات عمل مشتركة مريحة مع فرص لاستكشاف التاريخ القديم والاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة.

وصف التقرير الأمريكي الأقصر بالمدينة الآسرة على ضفاف نهر النيل، حيث تنقل البدو الرحل عبر الزمن إلى مصر القديمة، وتعد مدينة الأقصر موطنًا للمعابد المذهلة والعجائب الأثرية، وتوفر مكانًا فريدًا للعمل عن بُعد، ويمكن استكشاف وادي الملوك، والاستمتاع بعظمة معبد الكرنك، أو الاستمتاع في رحلة بالفلوكة الهادئة على نهر النيل.

كما وصف التقرير الغردقة، جوهرة مصر الساحلية الساحرة على البحر الأحمر، حيث تقدم للرحالة الرقميين مزيجًا مثاليًا من العمل والاسترخاء، وتمتاز بشواطئها وفرصها الوفيرة للاستكشاف تحت الماء ، وتوفر الغردقة ملاذًا منعشًا من ضغوط الحياة اليومية، ويمكن للعمال عن بعد الغوص في المياه الصافية لمشاهدة الحياة البحرية النابضة بالحياة أو الاسترخاء ببساطة على الشواطئ الرملية، لإيجاد الإلهام في هدوء البحر.

كما وصف التقرير الأمريكي مدينة دهب بالقرية الساحرة في شبه جزيرة سيناء في مصر، حيث تقدم خيارًا جذابًا للرحل الرقميين المهتمين بالميزانية، وتُعرف مدينة دهب بأنها توفر تكاليف معيشة ميسورة ومجتمعًا ترحيبيًا ومساحات عمل مشتركة وفيرة، وبين جلسات العمل، يمكن استكشاف مواقع الغوص ذات المستوى العالمي ، والانخراط في أنشطة ركوب الأمواج ، أو مجرد الاسترخاء في المقاهي المريحة على شاطئ البحر ، والانغماس في سحر الاسترخاء لهذه الجوهرة المخفية.

وتطرق التقرير الي القاهرة، وقال انها عاصمة مصر الصاخبة، حيث تقدم القاهرة تجربة عمل ديناميكية عن بعد، وتوفر المدينة عددًا متزايدًا من مساحات العمل المشتركة وفرصة للانغماس في التاريخ القديم مع السعي لتحقيق أهداف مهنية.