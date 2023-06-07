الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مختار نوح لـ "الشاهد": خيرت الشاطر كان يستخدم طريقة نشر الرهبة فى الأفكار

مختار نوح
مختار نوح

قال مختار نوح، المفكر والباحث القانوني، إن خيرت الشاطر رفض حتى المناقشة فيما طلبه منه محمد مرسي بشأن تقييم المرحلة، أثناء تواجدهما في السجن.

وأضاف مختار نوح، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "extra news"، أن خيرت الشاطر كان يستشهد بالآيات القرآنية للرد على محمد مرسي، حيث كان يقول له بأن الآيات القرآنية كانت في خدمتنا، وكان يستحضرها، ليعقب مختار نوح: "يا سيدي الفاضل، ما تجيبش سورة الأنفال، وتطبقها على مصر الجديدة، أنت راجل قاعد في مصر الجديدة مع مسلمين زيك بتصلي في مسجد ليمان، وقاعدين تتكلموا مع بعض مفيش أي مشكلة، اختلاف في وجهات النظر، لا بل كانت الآيات تأتي بطريقة تنشر الرهبة في الأفكار، وكانت هذه طريقة خيرت الشاطر".

 

عن برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

 

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

الأكثر قراءة

أهالى قرية فى أسوان يعثروا على جثة لشاب ملفوفة فى حصير

روسيا: استهداف سد كاخوفكا "جريمة حرب" وعلى الغرب تحمل المسؤولية

الرئيس السيسي يصل العاصمة الأنجولية فى مستهل جولة أفريقية تشمل زامبيا وموزمبيق

عبير صبرى بإطلالة كاجوال فى دبى

مختار نوح لـ"الشاهد": خيرت الشاطر أصدر قرارًا نهائيًا بأن 30 يونيه مجرد "زوبعة فنجان"

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

الروائى الكويتى عبد الوهاب الحمادى يروى حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"