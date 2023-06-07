مختار نوح لـ "الشاهد": خيرت الشاطر كان يستخدم طريقة نشر الرهبة فى الأفكار

قال مختار نوح، المفكر والباحث القانوني، إن خيرت الشاطر رفض حتى المناقشة فيما طلبه منه محمد مرسي بشأن تقييم المرحلة، أثناء تواجدهما في السجن.

وأضاف مختار نوح، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "extra news"، أن خيرت الشاطر كان يستشهد بالآيات القرآنية للرد على محمد مرسي، حيث كان يقول له بأن الآيات القرآنية كانت في خدمتنا، وكان يستحضرها، ليعقب مختار نوح: "يا سيدي الفاضل، ما تجيبش سورة الأنفال، وتطبقها على مصر الجديدة، أنت راجل قاعد في مصر الجديدة مع مسلمين زيك بتصلي في مسجد ليمان، وقاعدين تتكلموا مع بعض مفيش أي مشكلة، اختلاف في وجهات النظر، لا بل كانت الآيات تأتي بطريقة تنشر الرهبة في الأفكار، وكانت هذه طريقة خيرت الشاطر".

عن برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.