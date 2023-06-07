ختام فعاليات دورة كرة الطائرة للنشء والشباب الوادي الجديد

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات دورة كرة الطائرة للنشء والشباب) والمدرجة بخطة النشاط العام بالإدارة للعام ٢٠٢٣م، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، ومتابعة السيد بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

وأقيمت البطولة على أرض مركز شباب الزهور التابع لإدارة شباب الخارجة، وشارك بها أكثر من ١٠٠ لاعب ولاعبة من الشباب والنشء.

كما شهدت البطولة مشاركة فرق على مستوى عالي من الشباب والفتيات ترتقي لاعداد فرق قادرة على تمثيل المحافظة في المحافل والبطولات الرياضية الكبرى.

وحضر اللقاء الختامي السيد بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة والنائب احمد العقاطي عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزهور.

كما تم توزيع جوائز عينية قيمة على الفائزين بالبطولة مقدمة من مديرية الشباب والرياضة وسط فرحه عارمه من جميع الحضور والقائمين على الدورة الرياضية.

وأكد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن مراكز الشباب مستمرة فى فتح أبوابها للشباب والنشء لممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية والهوايات بمحافظة الوادى الجديد.

وأكد بهاء شوقى على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة للشباب والطلائع لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة.

وقال بهاء شوقى إن هذه الأنشطة الشبابية والرياضية تأتى فى إطار الاهتمام بتكثيف النشاط الرياضي في فترة إجازة نصف العام الدراسى و فتح مراكز الشباب لجذب أكبر عدد من المستفيدين.

ياتى ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد و باشراف الاستاذ بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد .