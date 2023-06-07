"الشاهد".. مختار نوح: محمد مرسى طلب مراجعة من الشاطر أثناء وجوده بالسجن

قال مختار نوح، المفكر والباحث القانوني، إن ما وصله نصًا بشأن النقاشات التي دارت بين خيرت الشاطر ومحمد مرسي أثناء وجودهم في السجن بعد 30 يونيو، بأن مرسي طلب مراجعة، بمعنى تقييم مرحلة، معقبًا: "أعتقد بأن ذلك كان عنوانًا خجولًا من محمد مرسي".

وأضاف مختار نوح، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: “محمد مرسي كان يخاف من خيرت الشاطر، كما أن كل المساجين كانوا يخافون من خيرت الشاطر، حيث كان خيرت الشاطر يزرع فيهم خوفُا بطريقة فظيعة جدًا، إنما مرسي عرضها على هيئة تقييم مرحلة”، معقبا: "أعتقد أنه كان يريد التجربة بأكملها".

عن برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.