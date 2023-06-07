الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

المندوب الدائم لفلسطين
المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور

جدد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، الثلاثاء، دعوته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لإدراج إسرائيل ضمن لائحة من ينتهكون حقوق الأطفال بشكل منهجي في النزاعات المسلحة.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر دولي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو، حول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، بتنظيم من وزارة الخارجية النرويجية، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، والاتحاد الأفريقي ومجموعة الدول عبر الإقليمية.

 

كما جدد منصور دعوته للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى دعم هذه الخطوة الأخلاقية والسياسية والقانونية، التي من شأنها أن تشكل تدبيرا مهما للردع والمساءلة، وهو أمر ضروري وخطوة مهمة على طريق حماية الأطفال خلال النزاعات.

 

وأعرب منصور عن امتنان بلاده للنرويج والشركاء الآخرين، على تنظيم هذا المؤتمر المهم حول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، قائلا: "نأمل أن نتمكن بشكل جماعي من الالتزام بحماية الأطفال وإنهاء معاناتهم".

 

وشدد منصور على رغبة فلسطين بالانضمام إلى الالتزامات العالمية لهذا المؤتمر، و"هي ملتزمة ببذل كل جهد ممكن لضمان حماية الأطفال في الصراع المسلح والحفاظ على مستقبلنا المشترك".

 

يُشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وجّه في تقريره حول الأطفال والنزاع المسلح العام الماضي، تحذيرًا إلى إسرائيل.

 

وقال في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو 2021، "إذا تكرر الوضع في عام 2022، دون تحسن ملموس، يجب إدراج إسرائيل في القائمة"، غير أن إسرائيل كررت عدوانها على قطاع غزة في أغسطس 2022، ومرة أخرى في مايو العام الجاري، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأطفال الفلسطينيين، في تجاهل تام لتحذير الأمين العام، وانتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان.

الأكثر قراءة

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني

مختار نوح لـ"الشاهد": 30 يونيو ميلاد جديد للدولة.. والإخوان وصفوها بزوبعة فنجان

مستفيد من "حياة كريمة": المبادرة حمت أطفالنا من الموت

إحباط 9 محاولات لتهريب أسلحة وبضائع محظورة عبر ميناء سفاجا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

ضياء رشوان: انضمام جميع أبناء 30 يونيو للحوار الوطني أفزع الإخوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

الروائى الكويتى عبد الوهاب الحمادى يروى حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"