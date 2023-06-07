الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

افتتاح المعرض الجماعى "تواصل" بمركز محمود سعيد للمتاحف فى الإسكندرية

مركز محمود سعيد للمتاحف
مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

يفتتح المعرض الجماعي "تواصل" بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت والموافق 10 يونيو الجاري.

 

ومعرض “تواصل”، معرض جماعي، يقام بالتزامن مع ذكرى الفنان التشكيلي الكبير محمود سعيد، ويستمر المعرض حتي 10 يوليو 2023.

 

وفي نفس التوقيت أيضا ــ السابعة مساء ــ يفتتح معرض جماعي آخر بعنوان “ وجوه محمود سعيد”، ويستمر لمدة شهر، تحديدا حتي العاشر من يوليو 2023.

 

وبحسب إدارة مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، فإن افتتاح معرضي “تواصل”، و“ وجوه محمود سعيد”، يأتي في إطار التقليدي السنوي للمركز، لإحياء ذكري الفنان محمود سعيد، من خلال إطلاق العنان لمخيلة ستة وعشرين فنان مصري، من بينهم أحد عشر مصورا أبدعوا أعمالا فنية في حضرة محمود سعيد، تحديدا في بيته والذي تحول إلي المتحف الذي يحل اسمه ــ مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية ــ وفي مرسمه، يتجولون في متحفه، ويبدع كل منهم ما شاء بأسلوبه الخاص، لتكون نقطة إنطلاق لمشوار بدأه الفنانين الشباب في قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية .

 

ويوضح بيان إدارة مركز محمود سعيد للمتاحف، عن معرض “تواصل”، نتاج لورشة بدعم من كبار فناني الإسكندرية، الذين شاركوا في إرساء دعائم مدرسة الإسكندرية الممتدة وهم: الفنان عصمت داوستاشي، الفنان دكتور حسين الشابوري، الفنان الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، والفنان محمد عبلة، وتحت إشراف الفنانة دكتورة هويدا السباعي.

 

 بينما معرض"وجوه محمود سعيد"، فيضم أعمال لـ خمسة عشر مصورا فوتوغرافيا، شاركوا في ورشة عمل فنية عقدت تحت عنوان “وجوه محمود سعيد”، تحت إشراف الفنان دكتور علاء الباشا، وأبدعوا من خلال الورشة أعمالا فوتوغرافية معاصرة، من وحي وجوه الفنان السكندري محمود سعيد، أستلهموها من الوجوه التي رسمها “سعيد”، فقدموا أعمالا فوتوغرافية جميلة ومغايرة. 

افتتاح المعرض الجماعي تواصل بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية وجوه محمود سعيد قسم التصوير كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية الفنان التشكيلي محمود سعيد

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