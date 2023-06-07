"الشاهد".. مختار نوح: أبلغت خيرت الشاطر بأن العنف سلسلة مستمرة لن تتوقف

قال مختار نوح، المفكر والباحث القانوني، إن أحد أفراد جماعة الإخوان قال لي أثناء وجوده في مكتبي إن خيرت الشاطر يؤكد إن الإخوان سيحكمون مصر لمدة خمسين سنة، لكنني راهنته بأن المسألة لن تتعدى الأيام.

وأضاف مختار نوح خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "تناقشت مع خيرت الشاطر لدرجة التشاحن، حيث لم يكن يعجبه كلامي نهائيًا، وكان يصر على أن الإخوان سيحكمون 50 سنة، واتهمني بالتضليل، لكني قلت له إنني أقول ذلك حتى تأخذ الناس حذرها أنها على وشك الدخول في طريق خطر، وبأن العنف لا يولد العنف فقط، وإنما العنف سلسلة لا يمكن إيقافها.

وتابع: "قولت له بأن الحرامي عندما يدخل إلى مكان لسرقته، إذا واحد قفشه يقتله وهذا وضع طبيعي، وإذا رآه شخص وهو يقتل شخص آخر، سيقتله أيضًا، وهذه السلسة دخل الإخوان فيها".

وأشار إلى أن الأمور وقتها كانت تأخذ حدة غير مطلوبة من أجل التفكير السليم، معقبًا: “أعتقد أن خيرت الشاطر هو من نفذ قراره في هذا الموضوع”.

عن برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.