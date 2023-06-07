الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مختار نوح لـ"الشاهد": خيرت الشاطر أصدر قرارًا نهائيًا بأن 30 يونيه مجرد "زوبعة فنجان"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ومختار نوح

قال مختار نوح، المفكر والباحث القانوني، إن مناقشة الإخوان مع بعضهم قبل 30 يونيه بشأن المواجهة أو مراجعة أنفسهم وصل له تفصيلًا، لافتاً إلى أن هناك موقفين فرض فيهم خيرت الشاطر آراءه فيهم: الأول كان في 30 يونيه، وهو صاحب تعبير "هذه زوبعة فنجان"، كما أنه من أنزل على المكاتب الإدارية أنها "مسألة وتعدي" وأن هؤلاء أفراد لن يزيدوا عن 130 فردًا.

أضاف نوح، خلال لقائه مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي د.محمد الباز عبر فضائية extra news، أن الموقف الثاني كان مناقشات خيرت الشاطر مع محمد مرسي، حيث وصل بعضها له بأن مرسي كان يريد أن يُقيّم التجربة، وذلك أثناء وجوده في السجن أي بعد 30 يونيه: "هذين المرتين وصلني فيهم بأن خيرت الشاطر كان حادًا فيهم جدًا جدًا".

وأوضح نوح أنه في المناقشات حول 30 يونيه استمع الشاطر لآراء مختلفة، ثم أصدر قراره في النهاية بأنها مجرد "زوبعة فنجان"، وبأن الجماعة لن تستجيب لأي طلبات إطلاقاً، وبأن جماعة الإخوان ستحكم لمدة خمسين عامًا.

عن برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ود.محمد الباز.

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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