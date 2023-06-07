الباز يحذر من حزب "محلك سر" ويوضح خسائر توقف المشروعات القومية

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الأصوات المعترضة على استكمال مشروع القطار الكهربائي السريع.

وقال الباز، خلال لايف “البساط أحمدي”، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن الدولة لو أوقفت جميع المشروعات القومية الحالية لأصبحت الخسائر باهظة".

وأردف: "لدينا بعض الناس يمكن القول عنهم حزب محلك سر، ونجد عدد كبير من النخبة البرلمانية يريدون وضع العصا في العجلة ووقف كل شئ، لكن هذه المشروعات أنفقت عليها الكثير وإذا توقفت فإن الخسارة ستكون أكبر بكثير من استكمالها، ونحن بالفعل أخذنا قروضًا لتنفيذها ولا يمكن وقفها".

وتابع: "الأزمة كبيرة لكن هناك جهود تبذل لاحتوائها، ولابد أن تستكمل المشروعات، حتى لو سنتحمل بعض الأعباء لأن الخسارة ستكون كبيرة جدًا، لو توقفت المشروعات سترتفع البطالة".