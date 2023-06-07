بينها تعريف الطفل بجسده.. طرق حماية الأبناء من التحرش

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، إن هناك مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها حماية الأطفال من التحرش، لافتًا إلى أنه يجب على الآباء والأمهات تعريف الطفل جيدًا بجسده، وعدم الشعور بالإحراج منه وتقبله كما هو حتى يستطيع التعامل معه بشكل جيد.

وأضاف "فرويز"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"يجب أن نعرف الطفل جيدا طرق المساحة الآمنة أثناء حديثه مع الآخرين، وألّا يسمح لأي شخص أيا كان بلمس أي جزء من جسده، أو الدخول معه الحمام، يجب أن نعلم الاطفال الرفض التام لهذا الفعل وإلا يغير ملابسه أمام أي شخص بحجة القرابة أو الأصدقاء".

ولفت إلى أنه يجب على العائلة معاملة الطفل بشكل جيد والاستجابة له إذا اشتكي أي شخص، والحديث معه دون ترهيب ليحكي ما يحدث معه دون خوف، وأن وقع تحرش بالطفل يجب أن تتشجع العائلة في اتخاذ إجراءات ضد المتحرش وعدم تخوف الأسرة من التعرض إلى الفضيحة وعدم محاكمة الجاني حتي يشعر طفلهم بالأمان.

وواصل:"تعليم الطفل مجموعة من الإشارات خاصة إن كان هناك ضيوف، والتي تشير إلى وجود خطر من ذلك الشخص المتواجد في المنزل، وتتخذ الأسرة على الفور موقف ضده”.