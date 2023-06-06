"أبو العينين" ‏‎يطالب بمبادرة جديدة بعيدًا عن التعنت الإسرائيلي لمواجهة الإرهاب

◘ محمد أبو العينين في برلمان البحر المتوسط من روما:‏

‏- إذا كانت الأمة العربية قدمت وجددت مبادرة السلام فماذا صنعت إسرائيل؟

‏- القضية الفلسطينية محورية ولا نريد سياسة الكيل بمكيالين

‏- نريد مشروعات ومبادرات تنموية نستطيع أن نناقشها مع مؤسسات التمويل الدولية ‏

‏- كل دول أوروبا كانت ستعاني من الإرهاب لولا وقوف القوات المسلحة المصرية

‏- قوانين الاستثمار في مصر أصبحت تعدّل لمصلحة المستثمر وجذب الستثمرين المصريين ‏والأجانب

طالب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة وجود مبادرة سلام جديدة من ‏إسرائيل توضع أمام مبادرة الأمة العربية تتحدث عن حلول عادلة وتلقى قبولاً لدى الشعوب ‏العربية والإسلامية ويحترمها العالم كله.‏

وقال أبو العينين، خلال كلمته في برلمان البحر المتوسط، المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، بصفته ‏الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن نبض الشارع السياسي في الأمة العربية في حالة ‏"إحباط شديد" من المنظمات الدولية وما يحدث في القضايا الدولية المُلحة التي طالما على مدار ‏السنوات الماضية.‏

أضاف أن العالم يشهد اليوم تغيّرًا كبيرًا وأن ما يحدث في الشرق الأوسط محط ‏أنظار العالم كله اقتصاديا وسياسيا، مستشهدا يالتقارب المصري التركي وتبادل السفراء، وكذلك ‏التقارب والمصالحة السعودية الإيرانية، فضلا عن عودة سوريا إلى جامعة الدول وتجديد ‏المبادرة العربية نحو السلام الدائم والعادل الذي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.‏

واستنكر أبو العينين تعنت الجانب الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية، قائلاً: إذا كانت الأمة ‏العربية والإسلامية قدمت وجددت مبادرة السلام، فماذا صنعت إسرائيل؟ هل لديها مبادرة ‏أخرى جديدة تقدمها للعالم ونجلس على طاولة المفاوضات ونتحدث بلغة جديدة تليق بالعصر ‏الحالي؟.‏

كما شدد على مطالبة إسرائيل بضرورة صياغة مبادرة جديدة بعيدة عن القتل ‏والتشريد وبناء المستوطنان والدمار، مستشهدا بما بمبادرة السلام عام 2008 التي تبناها البرلمان ‏الأورومتوسطي في مالطا وحضره مندوبا من فلسطين صائب عريقات ورئيس جامعة القدس ‏ووزير من إسرائيل والرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي، وكانت هناك مبادرة مفتوحة والشعب ‏الفلسطيني يتحدث على ضرورة وجود حل عادل، إلا أن التعنت الإسرائيلي حينها كان وأغلق كل ‏الأبواب أمام القضية، مستنكرا حديث إسرائيل دائما عن سياسة الأمر الواقع.‏

وكرر وكيل مجلس النواب طلبه بضرورة وجودة مبادرة سلام إسرائيلية جديدة وعدم اتباع سياسة الكيل ‏بمكيالين من قبل المجتمع الدولي والذي يتمثل في تضخيم المحاولات الفسطينية اليائسة على أنها ‏عمل إجرامي كبير، وغض الطرف عما تفعله إسرائيل من تدمر للشعب الفلسطيني وبناء ‏المستوطنات.

وقال إن القضية الفلسطينية قضية محورية آن الأوان أن تكون فيها قرارات مصيرية، ‏وأن الشعب الفلسطيني له حقوق تاريخية يجب أن يحترمها الجميع.‏

ووجه أبو العينين كلمته للمجتمع الدولي، بأن القوات المسلحة المصرية وقفت بكل شجاعة وبسالة ‏وقضت على الإرهاب والمنظمات الإرهابية بسيناء والتي كانت على بعد خطوات من إسرائيل ‏وأوروبا، مؤكدا أن كل دول أوروبا كانت ستعاني من الإرهاب لولا وقوف القوات المسلحة ‏المصرية.‏

وشدد على ضرورة التنسيق بين دول العالم والعمل على بناء المستقبل وإيجاد سبل ‏للحوار والنقاش، قائلا: الآن مستقبل العالم كله في الشرق الأوسط.‏

وطالب أبو العينين دول العالم بالاستثمار في الدول العربية، مشيدا بدعوات مصر والسعودية ‏والإمارات والمغرب وتونس والجزائر للاستثمار، وأكد أن قوانين الاستثمار في مصر أصبحت ‏تُعدل لمصلحة المستثمر.‏

كما طالب بضرورة وجود مشروعات ومبادرات تنموية يتم مناقشتها مع مؤسسات ‏التمويل الدولية كنقل التكنولوجيا أو بناء المدن الصناعية الجديدة، مستشهدا بتجربة مصر في بناء ‏العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ مساحتها 3 أضعاف مساحة القاهرة، وبها كم كبير من ‏الانشاءات والمدن الذكية والصناعية.‏