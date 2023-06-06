الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في بيان رسمي.. يوفنتوس يكشف عن رغبته في الانسحاب من دوري السوبر

يوفنتوس
يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن نيته عدم مشاركته في مخطط إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، مؤكدا في الوقت ذاته بأنه لم يتلق أي تهديدات من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

 

وأحبط يويفا مخطط 12 ناديا لتأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بجانب ستة أندية إنجليزية، قبل أن تنسحب جميع الأندية من هذا المخطط باستثناء الريال وبرشلونة ويوفنتوس. 

 

لكن قبل أسابيع قليلة من صدور حكم محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج بشأن مدى قانونية البطولة، قرر يوفنتوس الانسحاب من هذا المخطط. 

 

وأكد يوفنتوس في بيان اليوم الثلاثاء: " بالإشارة إلى الشائعات التي ظهرت في الصحف اليوم، يعلن نادي يوفنتوس أنه تواصل مع الناديين المتبقيين الذين لم ينسحبا من مشروع دوري السوبر الأوروبي، وهما برشلونة وريال مدريد، من أجل بدء فترة مناقشة بين الأندية الثلاثة بشأن احتمال خروج يوفنتوس من مشروع دوري السوبر". 

 

وأضاف البيان أن النادي "سيستجيب لأي تواصل بموجب القانون بناء على المحادثات والتقييمات المتعلقة بالأمر، لتوضيح أن العديد من التكهنات التي نشرتها وسائل الإعلام حول محتوى الاتصال، (بما في ذلك أي إشارة إلى تهديدات مزعومة من قبل اليويفا بشأن فرض عقوبات محتملة)، ليست صحيحة".

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