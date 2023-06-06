ضياء رشوان: الإخوان حاولوا الانضمام للحوار الوطنى ويطمعون فى التسلل لمصر مرة أخرى

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن إخوان تركيا وإخوان لندن وإخوان سويسرا، الجميع حاولوا الالتحاق بالحوار الوطني، وهذا مؤشر مهم للغاية، فالجماعة تظن حتى الآن أن في الحوار الوطني متسع لها، والبعض منهم حاول أن يفهم الناس أن هذا نوع من أنواع المصالحة الوطنية، مع الاعتذار لتعبير "المصالحة الوطنية"، بينما كل التيارات المصرية المختلفة أجمعت على رفض الإخوان.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش على شاشة "إكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان الإرهابية لم ترفض الحوار الوطني حتى الآن، ماعدا جناح وحيد، وهو الموروث من المقتول محمد كمال، وهي جماعة شديدة العنف.

وأشار إلى أن الكيان الإخواني هو الوحيد الذي أدانه القضاء المصري باعتباره جماعة إرهابية، على الرغم من أن مصر ليست أول دولة تصدر هذا الحكم، فقد اعتبرت روسيا الاتحادية الإخوان جماعة إرهابية قبل 20 عامًا.

وأوضح أن الإخوان مازالوا يطمعون أن يكون الحوار الوطني مدخلا للتسلل إلى مصر، وهما نوعان، الجماعة الإرهابية والملتحقة بها، وهؤلاء الملتحقين قبل الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني يوم 3 مايو أكدوا أنه لن ينجح، وآخرون حاولوا أن يقيموا حوارا بديلا، ومنذ 3 مايو لم يأتوا على ذكر الحوار الوطني لا بالفشل ولا بالنجاح ولا حاولوا يهاجمونه، فالحقيقة الناطقة المبثة عبر إكسترا نيوز وإكسترا لايف على الهواء تذيع الحوار الوطني.