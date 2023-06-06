ضياء رشوان: حرية تداول المعلومات حق كفله الدستور المصرى

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن حرية تداول المعلومات حق كفله الدستور المصري باعتبار أن الدولة تنقسم إلى شعب وحاكم وأرض، مُشيرًا إلى أن مُشاركة المعلومة بين الشعب والحاكم هو أساس الديمقراطية، بل هو أساس التقدم.

وأضاف رشوان خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الباحث من حقه الحصول على المعلومات التي تساعده على تطوير أبحاثه، والمواطن من حقه الحصول على المعلومات عدا المتعلقة بالأمن القومي، وهذه المعلومات تظل محجوبة لفترات معينة من الزمن سواء يوم أو 50 عاما بحسب الحاجة.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، أن المؤيد والمعارض يحتاجون لحرية تداول المعلومات، ولا يمكن أن تكون مواقع التواصل الاجتماعي هي مصدر المعلومات، إلا إذا كان صاحب المعلومة هو المسئول الرسمي، وليس أي مواطن يكتب أي شيء.

ولفت إلى أن مواقع التواصل الآن أصبحت اقتصادًا قائمًا يسمى اقتصاد المعلومات، وبالتالي يجب أن تمتلك الدولة قانونًا ينظم الأمر اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.