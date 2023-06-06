قبل نهائي السبت.. ماذا يفعل الطليان في نهائي دوري أبطال أوروبا؟

يدخل إنتر الإيطالي ملعب "أتاتورك" في إسطنبول السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة بعد غياب 13 عامًا.

ويخوض إنتر النهائي أمام خصمه مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يلعب النهائي الثاني ليه في تاريخه بعد نهائي 2021.

ويخوض إنتر ميلان نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2010 حينما توج باللقب على حساب بايرن ميونخ الألماني.

ويلعب إنتر النهائي رقم 29 للطليان في دوري أبطال أوروبا، حيث في 28 نهائي سابق فاز الطليان في 12 وخسروا 16.

أما الإنجليز لعبوا 25 نهائي فازو في 14 وخسروا 11.

وكان أخر نادي إيطالي توج بدوري أبطال أوروبا هو إنتر في 2010، بينما كان أخر نادي إنجليزي هو تشيلسي في 2021.

ويعتبر ميلان أكثر الأندية الإيطالية تتويجًا بدوري الأبطال بـ 7 نسخ سابقة حيث كان أخر لقب لهم في 2007 وهم ثاني أكثر فريقه في تاريخ البطولة تتويجًا بذات الاذنين وياتي إنتر خلفه كأكثر الأندية الإيطالية تتويجًا باللقب الأوروبي بـ 3 ألقاب.

ويلعب إنتر النهائي السادس له في دوري أبطال أوروبا بعد أعوام 1964، 1965، 1967، 1972 و2010.