الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك التجارى الدولى CIB يحتفل بتخريج دفعة جديدة من برنامجه "الائتمان المصرفى لشرق إفريقيا"

جريدة الدستور

تُوجت جهود البنك بنجاح ذلك البرنامج الذي صمم خصيصًا لإعداد وتأهيل الكوادر الشابة الإفريقية، ليكونوا قادة المستقبل للقطاع المالي والمصرفي الإفريقي. 

واحتفل CIB - أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بتخرُّج الدفعة الثانية من برنامج "الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا"، والذي استمر لمدة 8 شهور من التدريب على مختلف المهارات ومعرفة أهم المفاهيم التقنية الخاصة بالقطاع المصرفي بوجه عام، والائتماني بشكل خاص، التي تمكنهم من إعطاء قرارات إقراض سليمة.

انتهى البرنامج بتتويج 20 خريجًا من دولة كينيا بعد اجتياز المراحل النهائية، والاستعداد لإضفاء بصمتهم الخاصة في السوق المصرفية بقارة إفريقيا.

جاء إطلاق برنامج "الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا" في إطار سعي البنك لتوسيع دوره في كينيا كرائد لمسيرة التطور المصرفي في شرق إفريقيا، والتي بدأها منذ عام 2020، وذلك بهدف دعم النظام المالي والمصرفي الإفريقي من خلال تنمية المواهب الإفريقية الشابة، التي يمكن أن تقود الصناعة بالمعرفة والمهارات المكتسبة من قبل المدربين والمهنيين ذوي الخبرة لدى البنك، حيث تم إجراء التدريب بين كينيا ومصر عن طريق محاضرات فعلية وافتراضية تضم مسارات تعلم متنوعة، لتوسيع نطاق المعرفة. 

واختُتم البرنامج بحفل التخرج الذي أقيم في مصر، وشرُف بحضور هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة CIB وممثلي الإدارة العليا للبنك.

وفي هذا السياق، أعرب هشام عز العرب، عن فخره بالنجاح الذي حققه برنامج "الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا" على مدار دفعتين، وأضاف أن تلك الخطوة بمثابة ترسيخ قوي لدور البنك الرائد في القطاع المصرفي، خاصةً بعد أن أعلن عن استحواذه الكامل على بنك ماي فير CIB - الكيني، مما خلق له بصمة حقيقية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وكينيا ويُعد البرنامج استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي المصري في ترسيخ العلاقات الإفريقية، والعمل على إحداث تأثير إيجابي في القارة.  

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