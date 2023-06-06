هرب إلى مطروح.. "أمن القليوبية" يكشف كواليس تغيب طالب عن منزله بطوخ

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة من أحد الأشخاص بشأن تغيب (طفل - مقيم بمحافظة القليوبية) .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 مايو الماضى، تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجله (طالب – مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من المنزل بسبب حدوث مشادة بينهما.

وفى وقت لاحق حضر المُبلغ ورفقته نجله المتغيب وقرر بالعثور عليه بمدينة مرسى مطروح وأيد نجله ذلك، وقرر تركه للمنزل بإرادته على آثر الخلاف المُشار إليه .