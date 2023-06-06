الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

هرب إلى مطروح.. "أمن القليوبية" يكشف كواليس تغيب طالب عن منزله بطوخ

الأمن
الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة من أحد الأشخاص بشأن تغيب (طفل - مقيم بمحافظة القليوبية) . 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 مايو الماضى، تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من (مزارع  - مقيم بدائرة المركز)  بتغيب نجله (طالب – مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من المنزل بسبب حدوث مشادة بينهما. 

وفى وقت لاحق حضر المُبلغ ورفقته نجله المتغيب وقرر بالعثور عليه بمدينة مرسى مطروح وأيد نجله ذلك، وقرر تركه للمنزل بإرادته على آثر الخلاف المُشار إليه .

التواصل الإجتماعى فيس بوك الأجهزة الأمنية مدينه مرسي مطروح محافظة القليوبية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

الأكثر قراءة

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني

حقيقة وفاة وزير الصحة الأسبق أحمد عماد بخطأ طبى

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالغربية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

بروتوكول تعاون بين غرفتي القاهرة والتجارة والصناعة بالكونغو لزيادة التبادل التجاري

برقم الجلوس والاسم.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"