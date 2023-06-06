الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كبير الجمهوريين بـ"الشيوخ": السعودية "شريك مهم اقتصاديًا" لواشنطن

السعودية
السعودية

قال كبير الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، إن السعودية شريك مهم اقتصاديًا وأمنيًا للولايات المتحدة.

ودعا كبير الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي إدارة بايدن لتعاون أكبر مع الرياض، وفق قناة العربية السعودية. 

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، اليوم، أن الزيارة هى الأولى التي يقوم بها بلينكين منذ أن أعادت المملكة العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي يعتبرها الغرب منبوذة بسبب أنشطتها النووية المتنازع عليها.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المملكة الثلاثاء في زيارة لتعزيز العلاقات المتوترة مع الحليف القديم حيث تقيم المملكة الغنية بالنفط علاقات أوثق مع خصوم واشنطن.

وستركز زيارة بلينكين التي تستغرق ثلاثة أيام أيضًا على الجهود المبذولة لإنهاء النزاعات في السودان واليمن ، والمعركة المشتركة ضد تنظيم داعش الارهاب وعلاقات العالم العربي مع إسرائيل.

وتأتي رحلته في وقت تشهد تحالفات متغيرة بسرعة في الشرق الأوسط ، تتمحور حول تقارب توسطت فيه الصين في مارس بين القوى الإقليمية الكبيرة السعودية وإيران.

كما انه تغيير تاريخي آخر شهد دعوة الرئيس السوري بشار الأسد للعودة إلى جامعة الدول العربية الشهر الماضي للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب التي استمرت 12 عامًا والتي حظيت فيها حكومته بدعم روسيا وإيران.

قال دانييل بينيم، مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية معني بشؤون شبه الجزيرة العربية قبل زيارة بلينكين:"هناك قدر هائل من العمل الذي نحاول القيام به".

وأضاف: "نحن نركز على أجندة إيجابية هنا والقدر الكبير من العمل الذي يمكن لبلداننا القيام به معًا."

وهبط بلينكين في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر مساء الثلاثاء، ومن المتوقع أن يلتقي بالزعيم الفعلي للسعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب مسؤول أمريكي ، قبل أن يتوجه إلى الرياض الأربعاء لحضور اجتماع مجلس التعاون الخليجي.

وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها بلينكين منذ أن أعادت المملكة العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي يعتبرها الغرب منبوذة بسبب أنشطتها النووية المتنازع عليها وتورطها في صراعات إقليمية.

السعودية إيران اقتصاد امنيا المتحدة الامري

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