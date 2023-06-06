الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بلاغ عبر "فيس بوك".. "أمن الشرقية" يضبط متهمًا بسرقة سيارة فى أبوحماد

أمن
أمن

رصدت أجهزة الأمن صورة متداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تتضمن تعليقًا مدعومًا بصورة، إدعى خلاله أحد الأشخاص سرقة سيارته من أمام منزله بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، وقيامه بتحرير محضر بالواقعة. 

بالفحص تبين صحة الواقعة، وقيام الشاكى بتحرير محضر بالواقعة وبتاريخ 25 /5 /2023 حضر الشاكى، وأبلغ بعثوره على السيارة المُشار إليها ولا يوجد بها ثمة تلفيات، وتحرر عن ذلك مُلحق للمحضر الأصلى.

وبتكثيف جهود البحث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مُرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم دائرة مركز شرطة الزقازيق)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بالتخلى عن السيارة عقب تضييق الخناق عليه وخشية افتضاح أمره تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى فيس بوك تمكنت الأجهزة الأمنية له معلومات جنائية مركز شرطة الزقازيق مركز شرطة أبوحماد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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