بلاغ عبر "فيس بوك".. "أمن الشرقية" يضبط متهمًا بسرقة سيارة فى أبوحماد

رصدت أجهزة الأمن صورة متداوله بإحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تتضمن تعليقًا مدعومًا بصورة، إدعى خلاله أحد الأشخاص سرقة سيارته من أمام منزله بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، وقيامه بتحرير محضر بالواقعة.

بالفحص تبين صحة الواقعة، وقيام الشاكى بتحرير محضر بالواقعة وبتاريخ 25 /5 /2023 حضر الشاكى، وأبلغ بعثوره على السيارة المُشار إليها ولا يوجد بها ثمة تلفيات، وتحرر عن ذلك مُلحق للمحضر الأصلى.

وبتكثيف جهود البحث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مُرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم دائرة مركز شرطة الزقازيق)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بالتخلى عن السيارة عقب تضييق الخناق عليه وخشية افتضاح أمره تم إتخاذ الإجراءات القانونية.