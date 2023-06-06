تجديد حبس "إمبراطور الكيف" في السلام 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح السلام تجديد حبس المتهم بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بمنطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال إستقلاله سيارة ملكه، وبحوزته (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

كما أقر بحيازته لكمية من الأقراص المخدرة داخل الشقة محل سكنه، وباستهداف الشقة عُثر بداخلها على كمية من الأقراص المخدرة.