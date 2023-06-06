"الأرصاد" تكشف موعد ذروة التقلبات الجوية وتحذر من ارتفاع درجات الحرارة

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد، مفاجأة عن درجة الحرارة ونشاط الرياح والأمطار خلال الأسبوع المقبل، قائلة: "إنه من المتوقع أن نتأثر بمنخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، وسيؤثر غدًا بأتربة ورمال مثارة، وذلك في الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد، وباقي مناطق الجمهورية لن يكون عليها أية أتربة، أو رمال مثارة".

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر فضائية النهار، أن غدًا سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 35 درجة مئوية، والأتربة والرمال المثارة ستكون موجودة في الصحراء الغربية، مثل مطروح وسيوة والسلوم، وستؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في المناطق الغربية، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من الجمهورية، ومحافظات السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري، حيث من الممكن أن تمتد خلال فترات المساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت أن ذروة التقلبات الجوية، ستكون الخميس القادم، أي بعد غدٍ، حيث سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، لأن المنخفض الجوي المتواجد في الصحراء الغربية، سيبدأ في التقدم إلى المناطق الداخلية، وسيؤثر بشكل أكبر على المناطق الداخلية، كما سيؤدي ارتفاع في درجات الحرارة، ودرجة الحرارة العظمى ستكون ما بين 38 درجة مئوية و39 درجة مئوية، وبالتالي فإن الأجواء ستكون شديدة الحرارة في أغلب مناطق الجمهورية.