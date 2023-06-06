الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يشهد تخرج الدفعة الأولى من kg2 بالمدرسة المصرية اليابانية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ونائبته الدكتورة دينا عثمان، منذ قليل، فعاليات حفل تخرج  الدفعة الأولى مرحلة kg2 من المدرسة المصرية اليابانية بمحافظة مطروح والتي تم افتتاحها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك  بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والدكتور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح وصالح سلطان عضو مجلس الشيوخ وسحر عيد عضو مجلس النواب ومحمد حمدون مدير المدرسة اليابانية وطارق عبدالله رئيس فرع هيئة الابنية التعليمية بمطروح وممثلي الكنيسة والازهر ومعلمي المدرسة اليابانية وأولياء الأمور.  

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض فيديو تعريفي عن أنشطة المدرسة اليابانية اليومية تحت عنوان " مستكشف، قوي، رءوف" بالإضافة إلى عدد من العروض لبراعم المدرسة .

وقام الأطفال عقب الانتهاء من العروض بالتقاط الصور التذكارية مع محافظ مطروح وعدد من القيادات وذلك على هامش الاحتفال.

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التقاط الصور التذكارية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المدرسة المصرية اليابانية فيديو تعريفي محافظ مطروح

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