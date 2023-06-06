الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: تفجير سد نوفا كاخوفكا قد يؤثر على أمن الطاقة في أوكرانيا

سد كاخوفا
سد كاخوفا

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه لا يمكنه الجزم بشأن ما حدث في سد نوفا كاخوفكا بأوكرانيا.    

أشار البيت الأبيض الى أن تفجير سد نوفا كاخوفكا قد يؤثر على أمن الطاقة في أوكرانيا، كما أنه من المبكّر الحديث على تأثير تفجير سد كاخوفكا على هجوم أوكرانيا المضاد.

وأضاف بيان البيت الأبيض “نرجح وقوع ضحايا جراء تفجير سد نوفا كاخوفكا في أوكرانيا”. 

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، بدأت لقطات تظهر انسكاب المياه من سد نوفا كاخوفكا الاستراتيجي المهم في جنوب أوكرانيا. 

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية للجيش الأوكراني إن القوات الروسية نسفت السد، وقد وصفه العمدة المحلي الذي نصبته روسيا بأنه "عمل إرهابي".

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد يقع سد نوفا كاخوفكا على نهر دنيبرو على بعد حوالي 20 ميلاً (30 كم) شرق مدينة خيرسون وسيكون لتدميرها عدد من التداعيات المهمة على المنطقة المحلية - وعلى الجهد الحربي الأوكراني الأوسع نطاقاً.

لماذا يعتبر سد نوفا كاخوفكا مهمًا؟

ويجتاز السد نهر دنيبرو الضخم في أوكرانيا ، ويمنع خزانًا ضخمًا من المياه يبلغ ارتفاع السد 30 مترا وعرضه مئات الأمتار، وتم بناؤه في عام 1956 كجزء من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

يحتوي الخزان الذي يحتوي عليه ما يقدر بنحو 18 كيلومترًا مكعبًا من المياه ، وهو نفس حجم بحيرة سولت ليك الكبرى في ولاية يوتا. قد يؤدي تفجير السد إلى إرسال جدار من المستوطنات التي تغمر المياه تحته ، بما في ذلك خيرسون التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها في أواخر عام 2022.

بعد فترة وجيزة من اتهام أوكرانيا لروسيا بتفجير السد، حثّ رئيس منطقة خيرسون السكان على إخلاء المنطقة محذّرًا من أن "المياه ستصل إلى مستوى حرج في غضون 5 ساعات".

تزود المياه من الخزان شبه جزيرة القرم إلى الجنوب والتي ضمتها روسيا في 2014، إضافة إلى محطة زابوريزهيا النووية، الأكبر في أوروبا، إلى الشمال.

روسيا أوكرانيا كاخوفاكا البيت الأبيض الجزم

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