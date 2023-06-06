الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى غياب الأهلى.. بيراميدز يهزم فاركو ويتصدر الدوري "مؤقتًا"

بيراميدز
بيراميدز

حقق فريق بيراميدز انتصارًا مهمًا وصعبًا على نظيره فاركو بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

وأضاع فاركو فرصة التقدم عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالحهم بعد تعرض عمرو جمال للعركلة.

رزق حمرون انبرى لتنفيذ الركلة الجزائية في الدقيقة 38، لكنه سدد الكرة في العارضة، مهدرًا فرصة التسجيل لفريقه.

وفي الدقيقة 62، استطاع مصطفى فتحي تسجيل الهدف الأول لـ بيراميدز بعد تلقيه تمريرة مُسقطة رائعة من زميله أحمد توفيق، ليراوغ الحارس ويسددها في الشباك ببراعة، مانحًا فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق بيراميدز إلى النقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف الذي لعب 6 مباريات أقل، فيما تجمد رصيد فاركو عند 41 نقطة في المركز السادس.

بيراميدز فاركو الدوري مصطفى فتحي رزق حمرون

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

وزير الصناعة السعودى لـ"القاهرة الإخبارية": نعمل لتعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر

اتخاذ إجراء فورى ضد مطعم أسماك شهير بالإسكندرية للمغالاة فى الأسعار

رئيس مصايف الإسكندرية يجتمع بمستأجري الشواطئ استعدادا لموسم صيف 2023

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

محافظ الدقهلية يتفقد مدينتي جمصة والمنصورة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"