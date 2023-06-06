فى غياب الأهلى.. بيراميدز يهزم فاركو ويتصدر الدوري "مؤقتًا"

حقق فريق بيراميدز انتصارًا مهمًا وصعبًا على نظيره فاركو بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

وأضاع فاركو فرصة التقدم عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالحهم بعد تعرض عمرو جمال للعركلة.

رزق حمرون انبرى لتنفيذ الركلة الجزائية في الدقيقة 38، لكنه سدد الكرة في العارضة، مهدرًا فرصة التسجيل لفريقه.

وفي الدقيقة 62، استطاع مصطفى فتحي تسجيل الهدف الأول لـ بيراميدز بعد تلقيه تمريرة مُسقطة رائعة من زميله أحمد توفيق، ليراوغ الحارس ويسددها في الشباك ببراعة، مانحًا فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق بيراميدز إلى النقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف الذي لعب 6 مباريات أقل، فيما تجمد رصيد فاركو عند 41 نقطة في المركز السادس.