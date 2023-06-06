الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أبو اليزيد": أهم ما يميز المشروعات القومية الزراعية اعتمادها على وتيرة سريعة

أحمد أبو اليزيد
أحمد أبو اليزيد

قال أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن المشروعات القومية التي تمت في الزراعة خلال السنوات الماضية، لو تمت بوتيرة تقليدية لكانت أخذت 25 عامًا، ولكنها الآن تتم بشكل سريع، وذلك لأنه حدث تحديث للمنظومة من حيث الري والأجهزة التي تقوم بالحصاد والزراعة، وكذلك محور التنمية الرأسية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مصر كان لديها مشكلة كبيرة في السابق وهي التقاوي، واليوم لدينا مشروع قومي لإنتاج التقاوي، كما تم وضع خريطة صنفية جديدة، واختيار تقاوي تدر إنتاجية عالية، وكذلك استخدام أصناف مهجنة ذات إنتاجية عالية.

اهتمام الدولة بالقطن وصناعة الغزل والنسيج

وأكد أن الدولة عادت تهتم بصناعة الغزل والنسيج ورأينا مصانع الغزل والمحلة، مما أدى إلى زيادة الطلب على  الأقطان، كما منعت الدولة الدولايب الأهلية، وتم عمل تتبع للزراعة حتى لا يحدث تسريب للبذرة ووضع خريطة صنفية له، مؤكدًا أن القطن المصري يمتاز على مستوى العالم بأن له ميزة نسبية وأغلى نوع قطن على مستوى العالم.

احمد ابو اليزيد المشروعات القومية الزراعة بشكل سريع التقاوي صناعة الغزل والنسيج

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