الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023

عداد الغاز المنزلي
عداد الغاز المنزلي

في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية، لتطبيق برنامج التحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلنت شركة الخدمات البترولية بتروتريد، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن أخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023.

أخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023

وكشفت الشركة عن استقبال قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي عن شهر يونيو 2023، من الخميس 1 يونيو، وحتى يوم 20 من نفس الشهر، وحذرت الشركة من تأخير التسجيل خلال الفترة المذكورة، حتى لا تتراكم فاتورة الغاز المنزلي ومن ثم تضاعف القيمة في الشهر التالي.

وفي هذا التقرير يكشف “الدستور” للمواطنين وعملاء الشركة، رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يونيو، و طريقة الاستعلام عن قراءة الغاز عبر مجموعة من الخطوات كالاتي : 

  1. قم بالدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز لشركة بترو تريد (من هنا).
  2. اختيار "المنطقة السكنية"
  3. إدخال رقم الشقة و العمارة.
  4. الضغط على «إدخال قراءة عداد الغاز» ثم احتساب الفاتورة.
  5. الضغط على «استعلام المديونية» لإظهار جميع الفواتير.

فيما وفرت شركة بتروتريد مؤخراً، خدمة جديدة لشحن عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة ، لتضاف إلى وسائل و طرق الشحن الأخرى كتطبيق بتروشحن و منافذ فوري و نقاط شحن الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

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كما توفِّر «بتورتريد» طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية، وهي عبر تطبيق بتروميتر، و من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، و  إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة، وعن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر، بـ تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول، و عبر تطبيق موبايل جوميا، و من خلال مكاتب البريد المصري، و من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

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