وزير الصناعة السعودى: طلبنا من الجانب المصرى تشكيل فريق مشترك للنظر فى شكاوى المستثمرين

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن طبيعة الاستثمار الصناعي طويلة المدى، وهذا المدى الزمني الطويل يحتاج من الحكومات بجانب المستثمر وقت الأزمات، وهذا ما فعلته بالفعل السعودية وقت أزمة كورونا، حيث تم تأجيل الكثير من الأقساط ودعم العمالة للخروج من تلك الأزمة بسلام.

العلاقات المصرية السعودية

وأكد وزير الصناعة الصناعة السعودي، خلال لقائه ببرنامج "عن قرب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه طلب من وزير الصناعة المصري تشكيل فريق مشترك يجتمع بشكل دوري وأن يستمع لتحديات المستثمرين.

التعاون المصري السعودي

وأضاف، في حديثه، أن هناك فرص تعاون بين الجانب المصري والسعودي، لذا حرصت السعودية على وضع استراتيجية واضحة لتعزيز مدخلات المملكة الإنتاجية التي من الممكن طرحها بالأسواق المصرية.