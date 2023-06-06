الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

زيزى البدراوى.. الأنيقة

زيزى البدراوى
زيزى البدراوى

تحل ذكرى ميلاد الفنانة زيزى البدراوى الـ٧٩، إذ ولدت يوم ٩ يونيو ١٩٤٤، واسمها الحقيقى فدوى جميل عبدالله البيطار، وامتدت مسيرتها الفنية من عام ١٩٥٧ حتى ٢٠١٣، تاركة لجمهورها إرثًا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية المميزة.

اكتشفها المخرج عزالدين ذوالفقار عام ١٩٥٧ وقدمها فى فيلم «بورسعيد»، ثم أعاد المخرج حسن الإمام اكتشافها واختار لها اسم زيزى على اسم ابنته بفيلمها الثانى «عواطف» عام ١٩٥٨، لتتوالى عليها الأعمال بعد ذلك، وتلعب دور البطولة مع الكثير من نجوم عصرها، مثل عبدالحليم حافظ، وأحمد رمزى، وشكرى سرحان، وغيرهم.

من أبرز أعمالها السينمائية «سبع بنات، وشفيقة القبطية، والبنات والصيف، وآخر شقاوة، وسجين الليل»، ومن أعمالها الدرامية «المال والبنون، وشرخ فى جدار الحب، وحضرة المتهم أبى، ونجمة الجماهير، وليالى الحلمية، وحبيب الروح».

وفى ٣٠ ديسمبر ٢٠١٣ تعرضت لأزمة صحية نقلت على إثرها لأحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت تعانى من مرض سرطان الرئة، فضلًا عن معاناتها من أمراض القلب، وضيق التنفس، وفى ٣٠ يناير ٢٠١٤ خرجت من المستشفى عائدة إلى بيتها، لتتوفى فى اليوم التالى.

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