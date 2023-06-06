الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف تنظر أفريقيا إلى تقدم قطاع الصحة والطب في مصر؟.. عادل العدوي يجيب

الدكتور عادل العدوي
الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق

أوضح الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الطبي الأفريقي، كيف تنظر أفريقيا إلى تقدم قطاع الصحة والطب في مصر، قائلًا: "إن العرض الذي عرضه وزير الصحة  وعلق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص بعض الأركان الأساسية التي كانت تدفع دفع كبير جدًا في قطاع الصحة". 

وأضاف العدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج  "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن إعادة هيكلة القطاع الصحي في أي دولة يحتاج مجهود ووقت كبير وإمكانيات ضخمة، لافتاً إلى أننا في ظل الظروف الصعبة اجتازت مصر عقبة فيروس C، على الرغم من التكلفة، حيث أن الدولة المصرية تحملت هذه التكلفة بالكامل. 

وأوضح أن القارة الإفريقية تعاني في قطاع الصحة، لافتاً إلى أن القضاء على فيروس C كان هدف قومي للدولة المصرية، كما أن أمراض الدرن والملاريا والإيدز تنتشر في عدة دول أفريقية بسبب تراجع القطاعات الصحية في هذه الدول، مؤكدًا أن الدولة المصرية ذات ريادة في القطاع الصحي  داخل أفريقيا.

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