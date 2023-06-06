اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الكلاكلة

أعلنت وسائل إعلام محلية الثلاثاء، عن اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في منطقة الكلاكلة بالخرطوم، وفق قناة العربية الاخبارية.

ودارت 8 أسابيع من القتال بين قائد الجيش السودان عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع الذي يقود قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية.

وتسببت عدد المدن التي كانت معلنة خلال الفترة الماضية، تقليل وقف إطلاق النار التي تم كسرها في فترات هدوء قصيرة، لكنها لم تتوقف لسكان المدينة حيث أفاد شهود عيان مرة أخرى "بصوت نيران المدفعية الثقيلة" في شمال الخرطوم.

وقال شهود عيان إن "اشتباكات بمختلف انواع الأسلحة" في جنوب الخرطوم حيث "هز صوت الانفجارات جدراننا".

وقال أحد السكان، محمد يوسف، بوسط المدينة عند التقاء نهري النيل الأبيض والنيل الأزرق، إن جزيرة توتي "تحت الحصار التام" من قبل قوات الدعم السريع، وأغلقت القوات شبه العسكرية الجسر الوحيد المؤدي إلى الجزيرة ومنعت السكان من الذهاب بالقوارب إلى أجزاء أخرى من العاصمة.

قال يوسف "لا يمكننا نقل أي شخص مريض إلى مستشفيات خارج الجزيرة، "إذا استمر هذا لعدة أيام، فسوف ينفد الطعام من المتاجر."

ومنذ بدء القتال في 15 أبريل، قُتل أكثر من 1800 شخص، وفقًا لبيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مليون ونصف قد نزحوا داخل البلاد وعبر حدودها.

وبالنسبة لأولئك الذين ما زالوا في الخرطوم والمنطقة الغربية من دارفور - اللتين شهدت معًا أسوأ المعارك - يزداد الوضع سوءًا بشكل متزايد.

وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم من "أننا نواجه أزمة إنسانية ضخمة ستزداد سوءًا مع انهيار الاقتصاد وانهيار نظام الرعاية الصحية".

وسيزداد الخطر مع "اقتراب موسم الفيضانات بسرعة وأزمة الجوع التي تلوح في الأفق وتفشي الأمراض التي أصبحت الآن أكثر حتمية".

يبدأ موسم الأمطار السنوي في السودان في يونيو وحذر الأطباء مرارًا وتكرارًا من أنه يهدد بجعل أجزاء من البلاد غير قابلة للوصول، ما يزيد من مخاطر الإصابة بالملاريا والكوليرا والأمراض التي تنقلها المياه.

وبحسب الأمم المتحدة ، هناك 25 مليون شخص - أكثر من نصف السكان - بحاجة الآن إلى المساعدة والحماية.