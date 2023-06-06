وزير الصناعة السعودي لـ"القاهرة الإخبارية": مصر المحطة الأهم للوصول إلى القارة الإفريقية

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن الاتفاقيات بين مصر والسعودية تهدف الى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن تلك الاتفاقيات جميعها تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للصناعات.

التعاون المصري السعودي الصناعي

وأكد الخريف، خلال لقائه ببرنامج "عن قرب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر بمثابة المحطة الأهم للوصول إلى القارة الإفريقية بالكامل، وذلك لعدة أسباب أهمها الموقع الجغرافي الفريد، اليد العاملة الماهرة وعلاقاتها مع الدول الإفريقية، لذا تواجد السلع السعودية للسوق الإفريقي سيعززه التعاون المصري.

التعاون مع القطاع الخاص

وأضاف في حديثه، أن المهم وجود مشاركة مع القطاع الخاص، لذا يمكن القول أن المملكة تمتلك فريق متخصص من القطاع الخاص والتي من شأنها نفاذ السلع إلى مختلف الأسواق.