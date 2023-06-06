حبس المتهم بترويج مخدر الحشيش فى القاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس متهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازته كمية من مخدر الحشيش وزنت ٦٠٠ جرام قبل ترويجها بالقاهرة الجديدة.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع أمكن ضبط “شخص يستقل سيارة مستأجرة ”

وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت ٦٠٠ جرام ، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.