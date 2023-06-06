الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصناعة السعودي لـ"القاهرة الإخبارية": نسعى لتعزيز التعاون مع مصر من خلال 70 اتفاقية

بندر الخريف
بندر الخريف

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن هناك ما يزيد عن 70 اتفاقية من مختلف القطاعات والمجالات يسعى الجانبات المصري والسعودي لتوقيعها، معبراً:" تم التوقيع على اتفاقيتين مؤخراً بين البلدين في هذا القطاع".

تعزيز التعاون المصري السعودي 

وأكد وزير الصناعة السعودي، خلال لقائه ببرنامج "عن قرب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر والسعودية متقاربين من الناحية الجيولوجية والدرع العربي والنوبي متماثلين إلى حد كبير من حيث الثروات الطبيعية، معبراً:"  مصر سبقتنا إلى حد ما في هذا القطاع ونسعى للتعرف على الدرع العربية لمعرفة الثروات الموجودة فيه".

الاتفاقيات المصرية السعودية 

وتابع: "تم توقيع اتفاقية مصرية سعودية بشأن تعزيز الصادرات بين البلدين، والهدف من الاتفاقية العمل على تحديد سلسلة من المنتجات التي من الممكن للبلدين أن يستخدموها لرفع قيمة الصادرات بين البلدين، والشق الثاني كيف ممكن ان تكون مصر محطة مهمة لنفاذ السلع السعودية للأسواق الإفريقية كمنطقة لوجستية".

المعادن المصرية السعودية 

واستطرد: "مصر والسعوية مهتمان بصورة كبيرة بالمعادن المستقبلة التي يحتاجها العالم في السنوات المقبلة، لذا كانت مصر الشركاء الأوائل الذي ساهموا معنا بمؤتمر مستقبل المعادن الذي أقيم بالممكلة عام 2022".

 

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