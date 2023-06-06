الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خلال فترة الامتحانات

"القومي للتغذية" يقدم روشتة بالأكلات الصحية التي تزيد من تركيز الطلاب

الأكلات الصحية
الأكلات الصحية

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، مدير المعهد القومي للتغذية، إن فترة الإمتحانات هي فترة جني الثمار، لافتة إلى أن هناك الكثير من المشكلات الي يقع فيها الطلاب خلال هذه الفترة، حيث يتناولون الطعام بكثرة، وينامون عدد ساعات قليلة ويتناولون المنبهات. 

وأضافت جيهان خلال لقاءها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالغني، أنه لكي يحصل الطالب على التركيز، فلابد أن يتناول مأكولات تحتوي على "أوميجا 3" مثل الأسماك، ولذلك يجب على الأشخاص المعتادة على تناول السمك مرة واحدة، أن تتناول السمك مرتين في الأسبوع  خلال فترة الامتحانات. 

وأوضحت أن فترة الامتحانات ليست فترة المسبكات والمحاشي الثقيلة والأكلات الثقيلة، لافتة إلى أن أي أكلة يكون بها صعوبة في الهضم، فإن الدم المتواجد في الجسد سيتجه نحو المعدة ولن يتجه نحو الدماغ.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود أنيميا، فإن الطالب عليه أن يتناول طعام به حديد بكميات عالية، حيث الحرص على تناول الكبدة وأن تكون من مصدر صحي وغير مجمدة، العسل الأسود، الفاكهة، مشددة على ضرورة البعد عن تناول المنبهات، والحرص على تناول أعشاب مثل البردقوش الي يعتبر من الأعشاب الطبيعية ، ويجب أن تكون باكيتات معالجة ، حيث يعمل البردقوش على تنظيم الهرمونات والمزاج.

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