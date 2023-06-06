الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

جريدة الدستور

واصلت قوات الاحتلال، الثلاثاء، عمليات التصعيد في القدس المحتلة التي استهدفت 6 منازل ومنشآت فلسطينية في مناطق مختلفة بالمدينة المقدسة، ترافق معها حملة مداهمات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين في أحياء المدينة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال جرفت نحو 50 دونما من أراضي الفلسطينيين في بلدة حزما شمال القدس المحتلة، كما هدمت جدارًا استناديًا وطرقًا زراعية في البلدة، ضمن خطوات الاحتلال لتهويد القدس التي شهدت اليوم عمليات هدم واسعة طالت 6 منازل ومنشآت، إضافة إلى تسليم إخطارات جديدة بالهدم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي القدس القدس المحتلة

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