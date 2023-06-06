أستاذ تمويل: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار محفزة وتزيل المعوقات

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ التمويل والاستثمار، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والممثلة في 22 قرارًا، جاءت في وقت ملح لدولة تسعى لتعزيز الاستثمار لديها وتنميته.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، لبرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القرارات محفزة للاستثمار وتزيل معوقات كثيرة كان يعاني منها المستثمر المحلي والأجنبي وتعمل على تنمية الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابع، أن الفجوة بين قرارات الوزراء والموظف نسميها البيروقراطية، واليوم الدولة اتجهت لتقليل التعامل المباشر بين طالب الخدمة ومتلقيها، مشيرًا إلى أن فكرة الشباك الواحد تطبق بشكل جيد والرخصة الذهبية محفزة جدًا في دفع الاستثمارات الأجنبية ومحفزة بصفة عامة للاستثمار في مصر.

تخارج الدولة من المشاريع

وأكد أنه خلال إحدى الفترات واجهت الحكومة اتهامات بمزاحمة القطاع الخاص، ولكن الدولة تدخلت في فترة مؤثرة وقدمت العديد من المشروعات التي لن ينفذها القطاع الخاص، لأنها لن تعود عليه بالربح الكبير وما قامت به الدولة من مشروعات قومية هي التي أوصلتنا للفرص الاستثمارية، واليوم الفرصة مهيئة للقطاع الخاص ليحتل مكانته وتوجد مشاريع مطروحة وتحقق ربحية عالية، ولهذا الدولة بدأت تتخارج من العديد من المشروعات.