حسين الجسمي يطرح أحدث أعماله الغنائية "أنا أحترق" (فيديو)

طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أحدث اعماله الغنائية اليوم الثلاثاء بعنوان “أنا احترق" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية “أنا احترق” أشعار الدكتور مانع سعيد العتيبة ورؤية وألحان وغناء حسين الجسمي وتوزيع موسيقي ومكس وماستر حسام كامل.

وتقول كلمات أغنية “أنا احترق”: “يا سارق الروح مني سرق حبل الوصل في يَدك شده تعال للشوق رعد و برق و القلب اشواقه تهده حبك مشى عرق يتبع عرق و هذاك قلبي و ذا وده انا احترق في غرامك حرق انا احترق صار لي مده يا نقوة اهل الغرب و الشرق الحسن هذا امنو قده ؟ تمشي دلع يفتحون الطرق لعيونك الناس محتده لا تلوم عيني تراني غرق في بحرك و لا معي شده و كلما يغني حمام الورق غنيت لك لحن الموده و اخترت لك مالهجيني طرق فارق لجل عينك اعده و اهل الاشده تعرف الفرق و انا نسل اهل الاشده”.